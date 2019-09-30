تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسراً 17.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5678.70 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسراً 24.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6174.78 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4713.82 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 102.1 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون دينار كويتى عبر 4765 صفقة. Advertisements وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.63%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%. وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.35%، تلاه شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.60%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 7.54%، فيما تصدر سهم " شركة أموال الدولية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 12.33%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 10.75%".

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