شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحاً 36.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8091.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.19% خاسراً 7.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3777.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 119 شركة، فيما تراجعت 54 شركة.

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وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.71%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%.

وجاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.21%، ثم ولاء بنسبة 4.31%، ثم جبل عمر بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم "أسيج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.53% ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 2.82%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.06%.