شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب الإماراتى يحدد 7 أسباب للاستقالة من القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد شباب إماراتيون وإماراتيات، 7 أسباب رئيسة، تدفعهم للاستقالة من القطاع الخاص، أو عدم العمل فيه، والاتجاه إلى الوظائف الحكومية.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، تركزت الأسباب فى ضعف الرواتب، طول ساعات العمل مقارنة بالقطاع الحكومى، عدم جدوى راتب التقاعد، قلة المناصب الإدارية للمواطنين فى القطاع الخاص، والتى توفر العلاوات والترقيات، عدم توفير دورات تطويرية للموظف، مزاجية بعض المديرين فى الخاص ما يتسبب باستقالة الموظفين المواطنين، وأخيراً عدم الشعور بالاستقرار وديمومة الوظيفة.

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وذكر عدد من الشباب، أن هناك صورة نمطية، بأن الموظفين الأجانب يملكون خبرة أكبر من الإماراتيين، لذلك يتسلمون المناصب ويحصلون على الترقيات، ما يدفع بالمواطنين إلى الابتعاد عن بيئة العمل والاتجاه إلى الوظيفة الحكومية.