شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية تدرس تثبيت سعر الأراضى العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عن دراسة وزارة الإسكان جدياً تثبيت سعر الأراضى العقارية، وذلك بعد إحجام المطورين عن شراء الأراضى الجديدة التى يتم طرحها، مضيفا أن قانون تسعير الأراضى فى هيئة المجتمعات العمرانية يشترط تحديث أسعار الأراضى سنوياً، وسندرس إما تثبيت أو تقليل سعر الأراضى وفقاً لحالة السوق، ونعمل على ذلك بكل قوة حالياً، وسيتم موافقة مجلس إدارة الهيئة على ذلك.

وأكد ممدوح، خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة مشاكل المطورين العقاريين، على أهمية دور المطورين العقاريين فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: "بدون المطور العقارى فى المدن الجديدة، لن استفيد شئ.. والقاهرة الجديدة بدون مطورين لم تكن ستصل لوضعها الحالى، لأننى بعتبر المطور شريك للهيئة فى تطوير المدن الجديدة".

Advertisements

وأضاف: "هيئة المجتمعات العمرانية دخلت المرحلة الحالية فى تطوير المدن.. ونحن لم نكن سعداء بذلك إلا أنه كان لزاماً علينا الدخول فى التطوير العمرانى فى هذا التوقيت، ولكن لا بد أن يتواجد المطور معاً لأن الحكومة وحدها لن تستطيع عمل كل شئ"، ودلل على حديثه بمشاركة المطورين العقاريين فى تطوير 60% من مدينة الشيخ زايد.

واتفق عبد المطلب ممدوح مع أعضاء جمعية رجال الأعمال، على عقد لقاء شهرى لمناقشة مشاكل المطورين العقاريين، ومتابعة ما تم من شكاوى.