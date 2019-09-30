شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: طرح محطات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عن نية الهيئة طرح عدداً من محطات الكهرباء الجديدة بالمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت بالفعل عرضاً من أحد المستثمرين لسداد مقابل إنشاء إحدى المحطات، على أن يتولى بيع إنتاج المحطة وتحصيل مقابل هذا الإنتاج، والذى سيوزع بالتقاسم بين الشركة وهيئة المجتمعات، دون أن يعلن اسم المستثمر أو حصص ناتج بيع الكهرباء.

وأضاف ممدوح، خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة مشاكل المطورين العقاريين، أن الهيئة ستدرس طرح باقى الخدمات مثل خدمات الصرف الصحى والمياه بنظام حق الانتفاع، وذلك بعد تقييم تجربة الكهرباء.

ورداً على شكاوى رجال الأعمال من سوء مرافق منطقة حدائق أكتوبر، قال ممدوح، إنه بالنسبة للكهرباء، تم إنشاء محطة بطاقة إنتاجية 120 ميجا وات لخدمة المنطقة، كما هناك محطة أخرى جارى إنشائها، وهناك موزعات كهرباء مؤقتة لحل أى مشكلة، مطالبا رجال الأعمال بكتابة شكوى بأى كومباوند يعانى من مشكلة الكهرباء للبحث مع شركة التوزيع أسبابها وحلها فوراً.

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وأضاف وبالنسبة لمشكلة الصرف الصحى، أوضح أن جهاز حدائق أكتوبر استلم محطات الصرف والرفع وعددها 13 محطة من شركة الجيزة، ولكن اكتشف سوء حالتها، وبدأ خطة لرفع كفاءة كافة المحطات وخلال 4 شهور سيتم حل المشكلة.

وتابع: أما مشكلة رصف الطرق بحدائق أكتوبر، فإنه سيتم تأجيلها حتى الانتهاء من توصيل كافة المرافق.