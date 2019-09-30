قرارات عاجلة لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. البرلمان يبحث زيادة المرتبات والمعاشات لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين

الموجز

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، النائب حمادة القسط، أن هناك إتجاه قوى بين نواب البرلمان للتواصل مع عدد من الوزراء فى الحكومة لإتخاذ قرارات عاجلة من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وقال القسط، في تصريحات نشرها موقع "صدى البلد" اليوم الإثنين، إن البرلمان يسعى لإتخاذ خطوات جادة مع الحكومة لزيادة مرتبات ومعاشات للمواطنين ، بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، خاصه فى ظل تحملهم فاتورة الإصلاح الإقتصادى خلال الفترة الماضية ، ولابد أن يجنى ثمار هذا الإصلاح.

وأشار القسط إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات ستجعل المواطن يواجه الأعباء المعيشية التى تواجهه فى ظل إرتفاع الأسعار.

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ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، مساء أمس الأحد، عن متابعته الشخصية لإجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".