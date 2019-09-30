شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يهبط لـ677 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الاثنين 30-9-2019 فى مصر بقيمة 5 جنيهات، بعد تراجعها صباح اليوم بقيمة 4 جنيهات فى أول أيام الأسبوع بسوق الصاغة فى مصر.

وسجل الذهب اليوم فى مصر 677 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن هبوط الذهب فى مصر جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية من 1497 دولارا إلى 1484دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 580 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 677 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 ما قيمته 773 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5416 جنيها.

وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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