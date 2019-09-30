شكرا لقرائتكم خبر عن البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في 11 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت معدلات البطالة في منطقة اليورو، في أغسطس لتسجل 7.4% وهي أدنى نسبة لها منذ مايو 2008، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.



والأرقام التي أظهرت انخفاض أعداد العاطلين عن العمل في الكتلة التي تستخدم عملة موحدة، إلى 12.17 مليون شخص، جاءت أدنى من توقعات شركة فاكتسيت للخدمات المالية التي رجحت بقاء نسبة البطالة عند 7.5%.

وبالتالي تراجعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى ما دون معدلها قبيل الأزمة المالية عام 2008 (7.5%) بعد أن وصلت إلى12.1%منتصف 2013 في ذروة أزمة الدين.

وذكرت جريدة الرؤية في الإمارات ، أن ألمانيا سجلت ، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أدنى نسبة بين دول الكتلة الـ16، واستقرت عند 3.1% تليها مالطا عند 3.3% وهولندا 3.5%.

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ولا تزال الدول الكبيرة في جنوب أوروبا فوق المعدل، واليونان التي خرجت من برنامج إنقاذ عام 2018 سجلت أعلى نسبة عند 17% وفق أرقام يونيو، وهي أحدث المعطيات المتوفرة.

وفي إسبانيا تراجعت نسبة العاطلين عن العمل في أغسطس إلى 13.8%، أي أقل بقليل مقارنة بإيطاليا حيث بلغت 9.5%، ولا تزال النسبة مستقرة في فرنسا عند 8.5%.

وتراجعت نسبة البطالة بين العمال دون 25 عاماً إلى 15.4%، تتقدمهم اليونان مع 33% وفق أرقام يونيو. وفي إسبانيا ارتفعت تلك النسبة قليلاً مسجلة 32.2%.

وفي دول الاتحاد الأوروبي ككل تراجعت نسبة البطالة إلى 6.2%، مع 15.4 مليون عاطل عن العمل.