شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" راعيا رسميا لـ Esports summit 2019 أكبر حدث للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها لـ Esports summit 2019 أكبر حدث للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، والذي تم اطلاقه في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري في The Field بحي المعادي في القاهرة.

وتأتي رعاية اورنچ مصر للحدث في ظل حرصها الدائم على دعم ومساندة كل الفعاليات التي تهم الشباب المصري وتلبي شغفه واحتياجاته.

و تم استقبال أكثر من 8 آلاف شاب يوميا من اللاعبين "الجيمرز" على مدار الحدث.

وتواجدت "اورنچ مصر" في الحدث عبر فعاليات جانبية ومسابقات كشفت خلالها عن أحدث عروضها للاستفادة من سرعات الإنترنت الهائلة التي تقدمها والتي يستفيد منها محبي الالعاب الإلكترونية.

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ووفر Esports Summit فرصة كبيرة لكل المهتمين والمحترفين في الألعاب الإلكترونية بمصر من خوض تجربة ممتعة للمنافسة والفوز بجوائز ضخمة فضلا عن مسابقات يتأهل الفائز منها إلى بطولات عالمية خارج مصر.

وتضمن الحدث مسابقات في الالعاب القتالية والرياضية مثل PUBG وFortnite وApex Legends وNaruto وFIFA.

وبهذه المناسبة، عبرت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والإعلان بشركة اورنچ مصر عن سعادتها برعاية "اورنچ " للحدث موضحا أن الشركة تحرص دائماً علي التواجد في كل الأحداث التي تهم الشباب خاصة أن قطاع كبير من الشباب المصري شغوف جدا بالألعاب الإلكترونية ونحن هنا لمساندة حدث ضخم يجمعهم سويا لمشاركة المتعة وخوض تجربة مثيرة.

وأضافت:" الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة ضخمة ويتم تنظيم بطولات عالمية فيها. فالأمر لم يعد مجرد لعبة".