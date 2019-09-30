شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم الاتحاد العقارية بعد عدول رئيس مجلس الإدارة عن استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.97% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 0.307 درهم، بحجم تداول 11 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون درهم، لتحتل ثانى أعلى تداول فى هذا الجلسة.

وجاء هذا التراجع بعد إعلان شركة الاتحاد العقارية، عدول رئيس مجلس الإدارة ناصر بن بطى بن عمير بن يوسف عن استقالته، وقبول الاستمرار فى منصبه الحالى، والذى يشغله منذ إبريل عام 2017 وحتى نهاية الدورة الحالية وتنتهى فى شهر إبريل المقبل.