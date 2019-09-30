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استقالة على العبيدلى من منصب الرئيس التنفيذى لبنك قطر الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول، فى بيان لبورصة قطر، عن استقالة على محمد العبيدلى من منصب الرئيس التنفيذى للبنك.

 

وكان بنك قطر الأول، قد أعلن فى بيان سابق لبورصة قطر، عن قبول استقالة عبد الله فهد غراب المرى من عضوية مجلس إدارة البنك، ولم يفصح البنك عن أسباب الاستقالة.  

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وفى سياق متصل أعلنت شركة قطر للإيداع المركزى للأوراق المالية، عن قيامها بتعديل نسبة تملك الأجانب فى شركة الإجارة القابضة لتصبح النسبة 49% من رأس المال أى ما يعادل (242,452,980) سهم.

 

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