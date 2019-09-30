شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل نمو الاقتصاد الأردنى إلى 1.8% فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاثنين، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ في الربع الثاني من العام الحالي 1.8% بانخفاض عن الربع السابق إذ كان يبلغ 2%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2019 بنحو 2.5%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع معدل نمو الاقتصاد الأردنى إلى 1.8% فى الربع الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.