شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل نمو الاقتصاد الأردنى إلى 1.8% فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاثنين، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ في الربع الثاني من العام الحالي 1.8% بانخفاض عن الربع السابق إذ كان يبلغ 2%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2019 بنحو 2.5%.