شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العقارات والبنوك يقلص مكاسب بورصة دبى بختام تعاملات سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص المؤشر العام لسوق دبى المالى، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر سبتمبر، ليصعد بنسبة 0.02% رابحاً 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2781.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 65.7 مليون سهم محققة ما قيمته 94.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1649 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.90%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.62%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 4.12%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 4.08%.