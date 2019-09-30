الان تتابع مؤسسة النقد: ‬ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري الجديدة 254% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

‪ ‬كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ‪”‬ساما‪”‬، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019م حتى شهر أغسطس، مسجلةً نحو 12,306عقد خلال شهر أغسطس 2019، بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و218% في حجم التمويل على أساس سنوي‪.‬

وأوضحت ‪”‬ساما‪”‬ من خلال تقريرها الشهري مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019م، نحو 96,787 عقد تمويلي بقيمة 43,816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16,884مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نمواً يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد استحوذت الفلل السكنية في شهر أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال‪.‬

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كما ذكر التقرير أنه تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقمة للأفراد في أغسطس 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة‪.‬

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقد مقابل 2,674 عقد في يناير 2018.

ونحو 9,736 عقد تمويلي في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقد في فبراير 2018م، و12,148 عقداً تمويلياً في مارس 2019 مقابل 3,973 في نفس الشهر من العام الماضي كما سجل شهر أبريل قرابة 14,398 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال.

مقابل 4,286 عقد في ابريل 2018م، وسجل شهر مايو توقيع 12,949 عقد بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9,711 عقد بقيمة 4.4 مليار ريال، أما يوليو فقد سجل أعلى رقم عقود التمويل في تاريخ البنوك بنحو 16 ألف عقد بقيمة 7.2 مليار.

كما بيّنت الاحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال‪.