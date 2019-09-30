غدا.. صرف معاشات أكتوبر بماكينات الصرف الآلي والمحولة على البنوك الأربعاء

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر؛ لما يزيد على 8.18 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنَّ اصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح غد، وذلك لما يزيد على 3.24 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 4.62 مليار جنيه.

وأضافت أنَّه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف بمناشبة ذكرى حرب أكتوبر، فيما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.17 مليار جنيه يجرى صرفها لـ3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.

وبينت وزارة التضامن، أنَّ تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.