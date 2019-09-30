شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشتري 1.002 مليون طن من الشعير في مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين، إنها اشترت 1.002 مليون طن من علف الشعير في مناقصة. وبلغ متوسط سعر الشراء 209.95 دولار للطن من مناشئ تشمل استراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الشمالية والجنوبية.

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