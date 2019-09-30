شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الخام العمانى إلى 61.81 دولار للبرميل فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الاثنين، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في نوفمبر سيتحدد عند 61.81 دولار للبرميل، بارتفاع 2.13 دولار عن أكتوبر.

سعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدى سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.

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وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 30 سنتا عن سعر الخام العماني، سيبلغ 61.51 دولار للبرميل.