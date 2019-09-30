شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة: بيع 14 وحدة إدارية ومحلاً تجاريا وصيدلية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم بيع 14 وحدة إدارية ومحلاً تجارياً وصيدلية في مزاد علني بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه تم عقد جلسة بيع بالمزاد لعدد (7 محال تجارية + صيدلية)، بمساحات تتراوح بين (19م٢ :40م٢) بالسوق التجاري بالمجاورة 34 بالحي السكني السادس جنوب عمارات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

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وأضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضاً عقد جلسة للبيع بالمزاد لعدد (7) وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (50م٢ إلي 63م٢) أسفل عمارات الحي الرابع، وسكن مصر.

وأوضح رئيس الجهاز، أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد، ويتم إستكمال سداد 10% من القيمة البيعية الراسي بها المزاد بالنسبة للمحال التجارية والصيدلية، و5% كوديعة صيانة، و1% مصاريف إدارية + 5.% لحساب مجلس الأمناء، ويتم إستكمال سداد مبلغ 25% من القيمة البيعية الراسي بها المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 5% لمجلس الأمناء، ويتم سداد باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مشيراً إلي تنوع أنشطة المحال والوحدات التي تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان المدينة.