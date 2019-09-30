شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك الجزائرية ترفع سعر بيع مزيج الخام الصحراوى لشهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سوناطراك الجزائرية، إن سعر البيع الرسمي لمزيج خامها الصحراوى للتحميل في شهر أكتوبر تحدد عند 75 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ. ويأتي ذلك بالمقارنة مع سعر سبتمبر عند خصم قدره عشرة سنتات للبرميل عن برنت المؤرخ.

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