شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار : الحكومة تشجع القطاع الخاص فى مختلف المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، الكلمة الافتتاحية للدورة التاسعة عشر للمؤتمر المتوسطى لبنك الاستثمار الأوروبى، والذى انعقد فى العاصمة اللبنانية "بيروت" بحضور داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده فى القاهرة، فى إطار تبادل الآراء والأفكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على المستوى الاقتصادى، موضحة أن مصر هى أول دولة خارج الاتحاد الأوروبى تم انشاء فيها مكتب اقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزيرة، أن موضوع مؤتمر هذا العام "الاستثمار في مستقبل مرن وشامل" وهو ما يجعلنا نسلط الضوء على الوضع الاقتصادى الحالي في مصر، فى ظل قيام الحكومة الحالية بمواصلة برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر من خلال إصلاحات تشريعية تضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص، اضافة إلى مبادرة الرئيس فى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال الصحة والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا، نظرا لأنه يساهم فى تحسين حياة المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة.

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وأكدت الوزيرة، التزام مصر بمواصلة جهودها في دعم وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل، وتدعم مصر بالكامل جميع أنواع المبادرات التي تسعى إلى تعاون أوثق بين دول البحر المتوسط ​​مثل أنشطة برامج البحر المتوسط ​​بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط ​​وبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط.