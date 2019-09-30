شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان المركزى: تعميم جديد سيخفف الضغط على طلب الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين، إن تعميما سيُصدره البنك يوم الثلاثاء سيخفف الضغط على طلب الدولار الأمريكي لدى شركات الصرافة.

كما قال سلامة بعد أن اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون إن البنك المركزي يدبر احتياجات العملة الأجنبية للقطاعين العام والخاص وإنه "سوف يستمر بذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير".

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وقال سلامة إن التعميم الذي سيصدر يوم الثلاثاء سينظم توفير الدولار "للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين".

والليرة اللبنانية مربوطة بسعر صرف عند 1507.5 للدولار منذ أكثر من عشرين عام.