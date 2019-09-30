رئيس شركة مياه المنيا: نعد دورات تدريبية للعاملين لرفع كفائتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا على الاهتمام بالكوادر الفنية، ورفع مستوي أداء العاملين في التعامل من خلال تنفيذ حزمة من برامج التدريب في كافة المجالات الفنية والإدارية والتجارية.
وأضاف المهندس ياسر الشهاوى، أنه جاري عقد دورة تدريبية للسلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة عدد من العاملين بالشركة فيما يخص السلامة والصحة المهنية .
وأوضح أن الهدف من التدريب، حماية الروح البشرية من أخطار بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والآلات والمعدات والوقاية من المخاطر الطبيعية والكيميائية، والتدريب على الإسعافات الأولية للمصابين.
وأكد أن التدريب يتم على يد نخبة من أساتذة الجامعات والجهات المختصة من الحماية المدنية ومديرية الصحة والتأمينات.
وأضاف أن الشركة لديها إدارة عامة للتدريب تنظم دورات تدريبية للعاملين في كافة المجالات المتخصصة وأشار إلى دور المركز القومي للسلامة والصحة المهنية في تدريب العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها التدريب على مستوى الصعيد.
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