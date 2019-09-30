شكرا لقرائتكم خبر عن عجز التجارة التركى 2.5 مليار دولار فى أغسطس مرتفعا 1.2% على أساس سنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2% على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 1.6% إلى 12.52 مليار دولار وإن الواردات بلغت 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5% مقارنة مع أغسطس 2018.