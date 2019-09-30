شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 61.71 دولار للبرميل و55.88 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، 61.71 دولار للبرميل لخام برنت، حيث شهدت انخفاضا بمقدار 20 سنتا، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 55.88 دولار للبرميل3 مسجلا انخفاض بمقدار 3 سنتات.

وذكرت تقاريراعلامية عالمية، أن الاخفاض الذي شهدته اسعار النفط اليوم في تعاملات بداية الأسبوع جاءت مدعومة بالبيات الأمريكية التى أكدت على انخفاض عدد منصات التنقيب ب الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت التقارير الإعلامية العالمية، أن انخفاض أسعار النفط جاء مدعوما أيضا بضعف الآفاق الاقتصادية للصين بالرغم من تحسن بيانات التصنيع وذلك كنتيجة لضغط الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على نمو الطلب لديها .

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وأشارت التقارير الإعلامية العالمية، إلى تحذيرات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلى أن أسعار النفط العالمية قد ترتفع إلى مستويات مرتفعة جدا إذا لم يتخذ العالم إجراءً قوياً وحازماً لردع إيران.

فيما أعلنت شركة النفط الوطنية الصينية، اليوم، عن اكتشاف احتياطيات جديدة ضخمة من النفط والغازيحتوي على أكثر من مليار طن من الاحتياطيات في شمال غربي الصين، حيث بلغ حجم احتياطيات النفط المؤكدة 358 مليون طن، مقابل 693 مليون طن للاحتياطيات المتوقعة.