شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى ينزل مع دعم التجارة للدولار والبلاديوم عند مستوى قياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الذهب العالمى اليوم الاثنين إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوى قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1490 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60‭‭ ‬‬دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر.

ونزل المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1496.60 دولار للأوقية، واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.

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واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، اليوم متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.

ونقلت بلومبرج عن مونيكا كراولي المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية قولها يوم السبت إن البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت رويترز يوم الجمعة أن الإدارة الأمريكية تدرس هذه الإجراء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.8% إلى 1694.85 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة ما يزيد عن 1% إلى 17.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين بنحو 1% تقريبا إلى 929.77 دولار للأوقية.