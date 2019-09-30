شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى: نستثمر فى مصر 8.7 مليار يورو من خلال 95 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى داريو سكانابيكو، أن استثمارات بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو فى الاستثمار فى أكثر من 95 مشروعا فى مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى بيروت.

وأشار داريو إلى حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته فى هذا المجال بجانب البنية الاساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب فى صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.

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وبدورها أشارت الوزيرة، إلى أهمية ضخ بنك الاستثمار الأوروبى المزيد من الاستثمارات فى رأس المال البشرى فى مصر، كما دعت الوزيرة، بنك الاستثمار الأوروبى، للمشاركة فى منتدى إفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الإفريقية، ورجال أعمال ومستثمرين ومؤسسات دولية من كافة أنحاء العالم، مما سيمثل فرصة جيدة لقيام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم التعاون التنموي في مصر ودول أفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك في مصر والقارة الأفريقية.