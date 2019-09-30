شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقبع قرب مستويات مرتفعة بفعل توترات تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبع الدولار قرب مستويات مرتفعة سجلها فى الآونة الأخيرة اليوم الاثنين، بفعل الضبابية التى تكتنف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما شجع المستثمرين على التحول صوب الدولار الذى يعتبر ملاذ آمنا، بينما نزل الدولار النيوزيلندى لأقل مستوى فى أربعة أعوام بعد تراجع ثقة الشركات.

وتجاهل المتعاملون فى آسيا أنباء عن دراسة الإدارة الامريكية إلغاء إدراج أسهم الشركات الصينية فى الأسواق الأمريكية بعدما قلل مسئولون بوزارة الخزانة من شأن هذه التقارير ولكن معنويات المستثمرين تظل هشة.

وينتاب المستثمرين القلق إزاء ألا تسفر المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة عن اتفاق تجاري، وتعمق الضبابية السياسية فى الولايات المتحدة مع بدء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب مما يعزز الطلب على الدولار.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، تغيرا يذكر واستقر عند 99.60 فى التعاملات المبكرة فى أوروبا، بينما سجلت العملة الأمريكية 1.0945 دولار مقابل اليورو.

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وكان الدولار قد سجل فى وقت سابق من الشهر الجارى أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين عند 99.37.

وهبط الدولار النيوزيلندى 0.6% إلى 0.6249 دولار أمريكى وهو أقل مستوى منذ عام 2015 بعد أن أظهر مسح تراجع ثقة الشركات لأقل مستوى فى 11 عاما ونصف العام فى سبتمبر ما يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة.

ونزل الدولار الأسترالى 0.2 % إلى 0.6571 دولار أمريكي.

وارتفع الين اليابانى 0.2 % إلى 107.75 ين للدولار.

وزاد الجنيه الاسترلينى قليلا إلى 1.2037 دولار معوضا جزءا من الخسائر التى تكبدها الأسبوع الماضى جراء مخاوف المستثمرين من حدوث مواجهة فى البرلمان البريطانى بشان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.