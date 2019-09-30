شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يهبط لكنه يسجل أفضل شهر فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر نيكي الياباني أفضل شهر في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين رغم هبوطه عقب أنباء عن دراسة الإدارة الأمريكية إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأمريكية.

وقال اقتصاديون إن الأسهم اليابانية أكثر تأثرا بالأداء الاقتصادي في الصين منه في الولايات المتحدة، وانخفض نيكي 0.6% إلى 21755.84 نقطة ليسجل المؤشر القياسي أقل مستوى إغلاق في اسبوعين ونصف الأسبوع لكنه ارتفع 5.1% في سبتمبر مسجلا أفضل أداء شهري منذ سبتمبر 2018.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1587.80 نقطة، وتراجع جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين باستثناء واحد.

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وتقدم المؤشر العام 5% في سبتمبر وهو أفضل أداء شهري في نحو عامين.

وتضررت الأصول عالية المخاطر في التعاملات الأمريكية بعد أنباء بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ممارسة ضغوط مالية جديدة علي بكين من بينها احتمال إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.

أدى ذلك لتراجع الأسهم الصينية المدرجة في بورصات أمريكية ليفقد سهم مجموعة علي بابا 5.2% يوم الجمعة.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية، وهي أكبر مساهم في علي بابا، 2.6% بفعل الأنباء ودفع نيكي للهبوط في معاملات اليوم.