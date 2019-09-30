شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس 2160 شركة بقيمة 17.1 مليار جنيه فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ2160 شركة فى شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ 1743 شركة فى يوليو عام 2018.

وذكرت النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة من جهاز التعبئة والاحصاء، أن قيمة رؤس الأموال فى الشركات التى تم تأسيسها بلغت 17.1 مليار جنيه، كما بلغت نسبة مساهمة الأجانب فى رؤس أموال الشركات 8.9%، وبقيمة 1.676 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة مساهمة العرب 2.9%، وبقيمة 545 مليون جنيه.

وبلغت نسبة المصريين فى رؤس الأموال 88.2%، بقيمة 16.660 مليار جنيه.

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وبحسب النشرة المعلوماتية، تصدر القطاع الخدمى المركز الأول بنسبة 49.4%، بقيمة مليار جنيه، يليه القطاع الصناعى بنسبة 22.5%، بقيمة 487 مليون جنيه، ثم القطاع الإنشائى بنسبة 15%، وبقيمة 323 مليون جنيه.