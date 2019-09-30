شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع مع انخفاض بي.بى وتصاعد توترات التجارة مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسهم أوروبا اليوم الاثنين، مع تراجع سهم شركة النفط العملاقة بي.بي، بينما أُضيفت مخاوف جديدة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين ورسوم أمريكية جديدة ستفرض قريبا على الواردات الأوروبية إلى المعنويات المتشائمة.

وتراجعت أسهم بي.بى 0.5% بعد تقرير قال إن بوب دادلى الرئيس التنفيذى للشركة يستعد للتنحى عن منصبه.

وهبط قطاع النفط والغاز الأوروبى 0.4% ليضغط على المؤشر ستوكس 600 الأوروبى الذى نزل 0.1%.

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وقال تقرير يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ربما تقيد إدراج الشركات الصينية فى بورصاتها مما غذى المزيد من القلق بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين قبيل مفاوضات مهمة الأسبوع القادم.