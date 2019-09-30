شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البنك المركزى: لدينا 30 مليون محفظة إلكترونية عبر المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي، أن هناك تطورا كبيرا في الجهات والهيئات المصرية من أجل الوصول إلى المجتمع الرقمي، مشيرة إلى أن البنك المركزى يسعي جاهدا من أجل ربط الجهات والهيئات المختلفة، وتحقيق سياسات الدولة فى التحول الرقمي.

وأضافت هلال خلال كلمتها في مؤتمر الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتشكيل المستقبل الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن هناك تزايدا في الاستخدامات الرقمية في جميع التعاملات، مشيرة إلى وجود أكثر من 30 مليون محفظة مالية عن طريق الهاتف المحمول وهو ما يوضح مدى اعتماد المجتمع والهيئات علي التحول الرقمي في التعاملات المادية.

Advertisements

وأضافت أن هناك قوانين يتم عرضها على مجلس النواب المصري من أجل خفض نسبة تداول الأموال عن طريق الكاش واستخدام الوسائل الرقمية في التداول النقدي، وشددت على أن هناك ضوابط وضعها البنك المركزي بهدف الحفاظ على سرية البيانات والعمليات الحسابية للمستخدمين.