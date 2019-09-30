أسعار النفط تنزل بفعل استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية للصين

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرين سنتا إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 55.88 دولار للبرميل.

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وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 في سبتمبر أيلول، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس آب. لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن ينهي برنت شهر سبتمبر أيلول مرتفعا 2.1 بالمئة،وهي أول زيادة على أساس شهري منذ يونيو حزيران، إذ تلقت الأسعار دعما من هجوم غير مسبوق على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول خفض إنتاج المملكة للنصف. ومن المقرر أن ينهي غرب تكساس الوسيط الشهر مرتفعا 1.4 بالمئة.