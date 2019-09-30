السعودية تشتري 1.002 مليون طن من الشعير في مناقصة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين إنها اشترت 1.002 مليون طن من علف الشعير في

مناقصة.

بلغ متوسط سعر الشراء 209.95 دولار للطن من مناشئ تشمل استراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الشمالية والجنوبية.

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وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (22) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (ديسمبر2019م-فبراير2020م).

وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الخامسة من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.

وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو (4.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .