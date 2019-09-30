الان تتابع السعودية تشتري 1.002 مليون طن من الشعير في مناقصة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين إنها اشترت 1.002 مليون طن من علف الشعير في
مناقصة.
بلغ متوسط سعر الشراء 209.95 دولار للطن من مناشئ تشمل استراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (22) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (ديسمبر2019م-فبراير2020م).
وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الخامسة من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.
وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو (4.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تشتري 1.002 مليون طن من الشعير في مناقصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.