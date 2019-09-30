شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعى تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور مسئولى المحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، ومشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.

وتم خلال الاجتماع استعراض حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، واستعراض البدائل المختلفة، والتى تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، وسيكون التعويض وفقا لما يتم تحديده لقيمة الوحدة التى سيتم إزالتها، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الشاغلين.

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من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، والذى يأتى فى إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى، وخلق مجتمع حضارى بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، ويهدف المشروع إلى إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى حال الإغلاق الجزئى أو الكلى لبعض المناطق، نظراً لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، وخلق انسياب مرورى، وتنفيذ خط التنظيم لشارع ترسا.

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب 158 عمارة شاملة المرافق، بها 3100 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 70 و105 م2، و231 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 10 و30 م2، بجانب وجود 76 جراجاً أسفل العمارات، ومسجد، وحضانة، وتم توسعة كوبرى أحمد عرابى وامتداده داخل أرض المطار، وإنشاء منزل ومطلع جديد، ويبلغ طول النفق الرئيسي 600 م بعرض 30 م، بجانب تنفيذ كوبرى سيارات عمودى بطول 360 م للربط بين شرق وغرب المحور، ونفق مشاه عمودى على المحور، و4 مطالع ومنازل للربط مع الطريق الدائرى.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تم إنهاء وافتتاح حديقة جيزة بارك، وهى حديقة ذات طابع ريفى على مساحة 38 فداناً بطاقة استيعابية بحد أقصى 10 آلاف فرد/يوم، وتضم، المناطق المفتوحة (مشايات – كبارى مشاة – منطقة الواحة والنخيل – منطقة الأحواض الزراعية – أماكن للجلوس – شلالات – نافورات – منطقة السواقى – برجولات – بحيرة صناعية – مرسى القوارب – ملاعب للأطفال – مناطق انتظار السيارات)، بجانب المسارح، (مسرح رومانى يسع 250 فرداً – مسرح إلقاء محاضرات يسع 100 فرد – مسرح عرائس – شوبلازا)، إضافة إلى مبانى الخدمات (مبنى متعدد الأغراض – كافيتريا الفنار بمسطح 180 م2 تسع 70 فرداً – مطعم رئيسى بمسطح 670 م2 يسع 200 فرد – مطعم السفينة بمساحة 325 م2 يسع 50 فرداً – كافيتريا مبنى القرية تسع 50 فرداً – أبراج حمام – مقهى دائرى بمساحة 500 م2 ملحق به كافيتريا تسع 200 فرد – مبنى الهوايات ومكتبة – دورات مياه).