شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ بـ 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين - 9-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف وأنواع اللحوم. وأكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين لليوم السابع أن أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق، حيث يتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120 وحتى 160جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها، وتراوحت سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات. Advertisements وعلى جانب آخر شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.

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