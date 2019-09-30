شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين..المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث التعاون مع عقارات السيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت ماريا خورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى مملكة البحرين،مع أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، بحضور الدكتورة فوزية الصالح عضو مجلس المفوضين، وزكريا هاشم رئيس جمعية التوحديين البحرينية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، خلال الاجتماع، قدمت خورى نبذة عن مبادرة المؤسسة الوطنية حول المبادئ العشرة بشأن فنّ التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصّة من الصغار والمُراهقين من أجل القضاء على جميع أشكال سوء المعاملة التى قد يتعرضون لها، عبر عقد عدد من الفعاليات الترويجية والأنشطة التي من شأنها تعزيز الوعي ونشر الثقافة الحقوقية، في مجمع السيف التجارى.

وقد رحب الرئيس التنفيذى لشركة عقارات السيف بالفكرة، وأشاد بالمبادرات الإنسانية التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرامية إلى حفظ حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع، من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعى بها لدى المواطن والمقيم.