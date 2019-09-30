شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. البصل بـ2.5جنيه.. والجوافة بـ4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراوحت أسعار الطماطم بين 3.5-5 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، والفاصوليا 12-18، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر الباذنجان لبلدى ما بين 1.5- 4.5 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات.
وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-8 جنيهات والخيار بين 3-8 جنيهات.
واستقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 4– 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.
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