مصر تفتح 15 سوقا جديدا لصادراتها من الخضر والفاكهة.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مصر فى فتح نحو 15 سوقا دوليا جديدا أمام الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة، وذلك بجهود الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش.. تعرف عليها. 1 – إندونيسيا، صادرات الثوم والبطاطس والعنب والرمان والتمور والنباتات الطبية والعطرية. 2 – أوروجواى، صادرات الموالح والعنب. 3 – الصين، صادرات العنب وعلف البنجر والتمور. 4 – كندا، صادرات العنب والطماطم والموالح. 5 – تايوان، صادرات الثوم. 6 – تيمور الشرقية، صادرات الموالح. 7 - الهند، صادرات العنب. Advertisements 8 – ميانمار، صادرات الموالح. 9- تركيا، صادرات المانجو والبطاطس والموالح والبصل. 10- صربيا، صادرات العنب والبطاطس والموالح والبصل. 11 – فيتنام، صادرات الموالح. 12- أستراليا، صادرات الموالح. 13- البرازيل، صادرات الثوم. 14 – اليابان، صادرات 22 صنفا أبرزها البطاطس والتقاوى والبصل والجزر والسمسم والفاصوليا. 15 – جنوب إفريقيا، صادرات الثوم والبصل والفراولة والعنب والموالح.

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