شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسرة 3.04 نقطة، لتصل إلى مستوى 10393.96 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 70.9 مليون سهم بقيمة 112.2 مليون ريال قطرى عبر 4567 صفقة، وارتفعت 20 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقرت 9 أسهم. Advertisements وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%.

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