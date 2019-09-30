شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا , سهم أديداس يعزز السيناريو الصاعد-تحليل - 30-9-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر السهم تأثره بسيطرة الميل الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 267.35 لنلاحظ تجاوزه للحاجز الأولي المتمثل بمستوى 280.00, كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يسهل مهمة تجميعه لعزم إيجابي جديد ليتمكن بذلك من تسجيل المزيد من الأهداف والتي تتمركز عند 291.00 و 312.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 279.50 و 291.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد