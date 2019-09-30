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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات سلبية هادئة ليقترب من مستوى 64.40، بانتظار كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 50.00.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الميل الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 78.20 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 70.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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