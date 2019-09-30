شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يضغط على الدعم – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالتذبذب عند مستوى 52.00 ويضغط سلباً عليه، بانتظار تأكيد الكسر لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة، والتي تنتظم داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 40.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 59.50 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط