- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يضغط على الدعم – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالتذبذب عند مستوى 52.00 ويضغط سلباً عليه، بانتظار تأكيد الكسر لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة، والتي تنتظم داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 40.00.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 59.50 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 60.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين يضغط على الدعم – تحليل - 30-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.