شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يختبر المقاومة الفرعية – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الإيثريوم حول مستوى 165.00، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 149.10.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 189.90 والثبات فوقه، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 100.00 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 180.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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