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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين تحت ضغط النماذج السلبية – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية بعد تشكيل نموذج علم استمراري هابط يظهر بالصورة، ليبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض، في طريقه لتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 7491.65.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 8340.00 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 8970.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7300.00 والمقاومة 8100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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