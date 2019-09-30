شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك بعض الميل الهابط الطفيفي ليتذبذب قرب 0.9900، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الإجمالي الصاعد فعالاً بالاعتماد على الثبات فوق مستوى 0.9836، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 0.9990 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9836 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على اسعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9870 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد