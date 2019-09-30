شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول 0.6760، ولا يزال السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو للفترة القادمة، معتمدين على الثبات دون 0.6835، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6670.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط