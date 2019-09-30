شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر الكسر – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 59.60 وارتد صعوداً ليستقر حول 61.00، بانتظار استئناف الميل الهابط لكسر هذا المستوى وتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 56.00.

المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر، مع الانتباه إلى أن اختراق 62.50 سيوقف الاتجاه الهابط المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط