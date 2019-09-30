شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه دعم قوي – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مستوى 56.00 دولار الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ بتجاوز مستوى 54.60 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة إلى 51.80، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط