- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه دعم قوي – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مستوى 56.00 دولار الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ بتجاوز مستوى 54.60 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة إلى 51.80، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 57.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يواجه دعم قوي – تحليل - 30-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.