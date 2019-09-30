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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الفضة كسر مستوى 17.60، ليفتح الطريق أمام استمرار الموجة الهابطة خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 16.96، والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي للارتفاع من 14.29 إلى 19.64.
المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر ليدعم فرص استمرار الميل الهابط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 17.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 18.40 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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