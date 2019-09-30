شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: تفعيل السعر الاسترشادى على الدواجن يضمن استقرار أسعار السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن مستقرة بالأسواق، مشيرا إلى أن السعر فى المزرعة 19 جنيها، وأن الأسعار للمستهلك يجب ألا تتخطى- بناء على سعر المزرعة- 24 جنيها وذلك لأن التكلفة الربحية القصوى وأقصى مصروفات نقل يجب ألا تتخطى حاجز 5 جنيهات للكيلو.

وأوضح السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الأسعار التى تتخطى ذلك فى الغالب يكون لغياب الرقابة والمتابعة استغلال ذلك من بعض التجار، مشيرا إلى أن هناك مقترحا من الشعبة تم تقديمه لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بضرورة تفعيل السعر الاسترشادى للمستهلك وذلك لضمان حقوقه، إضافة إلى توفير آلية منتظمة لتقليل الحلقات الوسيطة من المزرعة إلى التاجر ومنها إلى المستهلك، حيث كثرة الحلقات من تجار جملة إلى تجار تجزئة يزيد من التكلفة على المستهلك.